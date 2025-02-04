على طريقة أغاني راب.. ديفيز مستمر مع بايرن حتى 2030

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 18:39

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - بايرن ميونيخ

أعلن نادي ميونيخ تجديد عقد لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز حتى يونيو 2030.

وكان مقررًا أن ينتهي عقد اللاعب الكندي بنهاية الموسم الحالي ويحق له الاتفاق مع أي فريق والانتقال إليه في الصيف القادم مجانا.

وكشف بايرن عن تجديد عقد ديفيز من خلال أغنية راب بعنوان "سأبقى هنا حتى 2030"

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وانضم ديفيز البالغ من العمر 24 عاما إلى بايرن قادما من فانكوفر الكندي في يناير 2019.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن ريال مدريد كان في مفاوضات مع ديفيز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة دون مقابل.

وأوضح ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ عبر موقع النادي الرسمي: "يسعدنا أننا نتجه نحو المستقبل مع ألفونسو ديفيز، يلعب هنا منذ أن كان عمره 18 عامًا، نحن نراه كأحد الشخصيات في الجيل الجديد لفريقنا الذي يتحمل المسؤولية، لقد نشأ هنا وسيستمر مع الفريق."

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من جانبه، قال ألفونسو ديفيز: "أنا سعيد جدًا بتمديد عقدي في هذا النادي العظيم، جئت إلى نادي بايرن ميونخ عندما كان عمري 18 عامًا وأردت فقط أن أتعلم قدر الإمكان كل يوم لأصبح أحد أفضل اللاعبين في مركزي. والآن أتطلع إلى خمس سنوات أخرى معًا، لقد حققت الكثير هنا بالفعل، ولكن هناك المزيد في المستقبل."

وشارك ديفيز في 220 مباراة رسمية مع النادي، وسجل 12 هدفًا وقدم 34 تمريرة حاسمة.

وفاز ديفيز بالدوري الألماني خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس ألمانيا مرتين وثلاثة كأس السوبر الألماني.

كان ديفيز أيضًا جزءًا من فريق بايرن الرديف الذي فاز بلقب الدوري.

وشارك ديفيز حتى الآن في 56 مباراة دولية مع كندا سجل خلالهم 15 هدفًا، وشارك في كأس العالم 2022، وكأس الكونكاكاف الذهبية مرتين، وفي كوبا أمريكا في اتحاد أمريكا الجنوبية.

وظهر ديفيز لأول مرة مع منتخب بلاده في سن الـ16، والآن هو قائد منتخب كندا.

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