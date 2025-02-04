مصدر من بيراميدز لـ في الجول يرد: لماذا خاض مروان حمدي مباراة المنصورة رغم الإيقاف

كشف مصدر من نادي بيراميدز بأحقية مشاركة مروان حمدي مهاجم الفريق أمام المنصورة في بطولة الكأس.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت يوم 28 ديسمبر الماضي إيقاف مروان حمدي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وبيراميدز والتي جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي.

ويلعب مروان حمدي أساسيا في تشكيل بيراميدز أمام المنصورة والمقامة ملعب الدفاع الجوي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ في الجول: "استفسرنا من اتحاد الكرة عن موقف مروان حمدي، ورد بأن عقوبة إيقاف مروان حمدي الصادرة من لجنة الانضباط تخص بطولتي الدوري وكأس الرابطة فقط".

وأكمل المصدر: "بناء على رد اتحاد الكرة تواجد مروان حمدي أمام المنصورة في كأس مصر بشكل طبيعي".

وأتم: "المباراة القادمة أمام سموحة ستكون آخر مباراة يغيب عنها مروان حمدي بسبب عقوبة الإيقاف 6 مباريات".

وغاب مروان حمدي عن مباريات الجونة وغزل المحلة، وزد، والأهلي والزمالك.

وتنص اللائحة في بند تنفيذ العقوبات: "يحق للجنة الانضباط أن تقرر تنفيذ عقوبة الإيقاف في المسابقة وفي المسابقات الآخرى".

ويلعب بيراميدز أمام سموحة يوم الجمعة 7 فبراير المقبل في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري.

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل من الدوري المصري والتي شهدت احتجاجات كبيرة وأحداث بين الفريقين الذين قدم كل منهما عدة شكاوى ضد الآخر.