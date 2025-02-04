تحت إشراف فيفا.. انطلاق ورشة عمل لاكتشاف وتنمية المواهب

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 17:41

كتب : FilGoal

علاء نبيل - الاتحاد المصري لكرة القدم

انطلقت اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان "كتشاف وتنمية المواهب" التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتأتي ورشة العمل، ضمن فعاليات اطلاق مشروع المواهب تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم .

و حاضر أنطوني بافو، مسئول التطوير بالاتحاد الدولي خلال وشة العمل التي شارك فيها العديد من المدربين المصريين علي جميع الأصعدة.

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ويهدف مشروع فيفا لتطوير المواهب لمساعدة الاتحادات الوطنيّة الأعضاء علي استغلال إمكانياتها بأفضل شكل ممكن والحرص علي أكتشاف وتطوير مهارات اللاعبين>

كما يستهدف تطوير المدربين من خلال ورش تدريبية والمساعدة في رفع مستوي منتخبات الرجال والسيدات حوّل العالم علي المدي البعيد.

وتأتي ورشة العمل في إطار استراتيجية الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير كرة القدم المصرية، من خلال استثمار العلاقات المتميزة مع مسئولي فيفا.

الاتحاد المصري لكرة القدم فيفا
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