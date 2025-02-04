كهربا يسجل في تعادل الاتحاد الليبي أمام المجد في ظهوره الأول بالدوري

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 17:39

كتب : FilGoal

محمود كهربا - الاتحاد الليبي

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" هدفا في تعادل الاتحاد الليبي أمام المجد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الليبي.

واستهل كهربا مشواره مع الاتحاد الليبي الذي انضم إلى صفوفه على سبيل الإعارة بهدف في مباراته الأولى.

وتعادل الاتحاد الليبي مع المجد بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة المجموعات بالدوري الليبي.

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ويضم المجد بين صفوفه الرباعي المصري علي فتحي وعمر السعيد ومحمد بازوكا وعمرو موسى.

بينما يقود الاتحاد الليبي الذي يلعب بين صفوفه كهربا، المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وكان كهربا قد تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 61 وتصدى لها ونجح في تسجيل الهدف على يسار حارس المرمى.

بينما تعادل حازم المدني لفريق المجد في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وتقام مرحلة المجموعات في الدوري الليبي بمشاركة 35 فريقا مقسمين على 4 مجموعات.

ويلعب الاتحاد الليبي في المجموعة الثالثة التي تضم 9 فرق ويتأهل أول 3 إلى المرحلة النهائية.

ورفع الاتحاد الليبي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتا من 9 مباريات بفارق 6 نقاط عن السويحلي متصدر الترتيب.

أما المجد فرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن وقبل الأخير من ترتيب المجموعة.

ويلعب الاتحاد الليبي مباراته المقبلة أمام أولمبي الزاوية صاحب المركز الثاني يوم الإثنين المقبل.

الاتحاد الليبي الدوري الليبي محمود كهربا
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