أهلي جدة يستعيد كيسيه أمام الفتح
الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 17:34
كتب : FilGoal
يستعيد نادي أهلي جدة خدمات نجمه الإيفواري فرانك كيسيه خلال المواجهة المرتقبة ضد الفتح.
ويلعب أهلي جدة أمام الفتح يوم الجمعة ضمن الجولة الـ 19 من منافسات الدوري السعودي.
وحصل كيسيه على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لنادي أهلي جدة للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.
وتعافى كيسيه من الإصابة في الظهر التي غيبته عن مباراتي أهلي جدة ضد العروبة في الدوري، وضد السد القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
أهلي جدة سيواجه الفتح يوم الجمعة في مواجهة مرتقبة، إذ يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.
فيما يتواجد الفتح بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق، بالمركز الـ18 (الأخير) برصيد 10 نقاط.
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أهلي جدة يستعيد كيسيه أمام الفتح 45 دقيقة | سعودي في الجول