انتهت كأس مصر - بيراميدز (3)-(0) المنصورة.. نهاية المباراة

بيان توضيحي من كولر بشأن تصريحاته عن الدين والوضع الاقتصادي في مصر

خبر في الجول - بتروجت في مفاوضات مع فاركو لضم أحمد عوض

أحمد حسام: إصابة المثلوثي أسرعت مفاوضات الزمالك.. وأجيد اللعب في مركزين

جمال حمزة يكشف أسباب انهيار الجيل الذهبي للزمالك

بعد ختام دور الـ32.. مواعيد المباريات المتبقية من ثمن نهائي كأس مصر رغم تأهل أربعة فرق

عبدالرحمن جبنة لـ في الجول: متفائل بالفترة المقبلة مع غزل المحلة.. وبابافاسيليو أبلغني بهذا الأمر

بيراميدز آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي المنصورة بثلاثية

محمود جهاد: مفاوضات الزمالك بدأت منذ عام.. وأسعى للفوز بكل البطولات