انتهت كأس مصر - بيراميدز (3)-(0) المنصورة.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 17:19

كتب : FilGoal

بيراميدز

يلعب بيراميدز أمام المنصورة في ختام منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق96 جوووول مروان حمدي

ق92 جوووول أوباما يسجل الثاني

ق58 عبد الرحمن مجدي يهدر الهدف الثاني

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27 استبدال أوجولا ونزول أحمد عاطف قطة بدلا منه

ق21 جووووول عكسي من مهند رشاد بالخطأ في المنصورة بعد عرضية مروان حمدي

ق9 إصابة قوية لكريم حافظ لاعب بيراميدز وتوقف المباراة

انطلاق المباراة

كأس مصر بيراميدز المنصورة
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