بعد ضمان بقاء مصطفى محمد.. نانت يضم مهاجما كونغوليا

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 17:08

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

بعد ضمان بقاء مصطفى محمد.. أعلن نادي نانت يوم الثلاثاء ضم الكونغولي ميشاك إيليا مهاجم يانج بويز خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت المفاوضات جارية بين الناديين بشأن انتقال اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حسب التقارير.

وتم حل نقطة الخلاف حول وجود بند أحقية الشراء من عدمه، قبل أن يعلن نانت ضم اللاعب.

أخبار متعلقة:
جواو فيليكس إلى ميلان حتى نهاية الموسم ليفربول يمدد عقد مهاجمه.. ويعيره إلى سندرلاند جوارديولا في حيرة بسبب قائمة دوري أبطال أوروبا بي بي سي: ما أنفقه مانشستر سيتي في يناير أكثر من باقي أندية الدوري الإنجليزي الـ19

وأفاد نانت عبر موقعه: "في نهاية فترة الانتقالات، توصل نادي نانت ويانج بويز وإلى اتفاق بشأن ضم المهاجم الكونغولي ميشاك إيليا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقبلة مع خيار الشراء".

ولعب إيليا مع يانج بويز منذ عام 2020، حيث شارك في 144 مباراة وسجل 32 هدفًا.

مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية لعب 50 مباراة دولية، وسجل 11 هدفا.

Image

وأثيرت الشكوك حول استمرار مصطفى محمد مع نانت خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما غاب عن الكثير من المباريات في النصف الأول من الموسم.

لكن تألق الدولي المصري في المباراتين الأخيرتين جعل النادي الفرنسي يتمسك به.

بعد المباراة الأخيرة، أشاد أنطوان كومبوراي المدير الفني لـ نانت بأداء مصطفى محمد بعد الفوز على ريمس.

وسجل الدولي المصري هدف فوز نانت بنتيجة 2-1 في الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

وقال كومبوراي في المؤتمر الصحفي: "كنت أتوقع بشكل خاص أن يقدم مصطفى محمد أداءً جيدا في التدريبات وعلى أرض الملعب خاصة ذهنيا".

وأضاف "ربما لم يتقبل أن يكون ماتياس أبلين أساسيا، تحدثنا كثيرا واتخذنا القرار، وهو تفهم الأمر وعاد مجددا. وأنا أثق في لاعبي فريقي".

وأتم "على مصطفى محمد أن يحافظ على الكرة، ويفعل الأشياء ببساطة، ويضغط على المدافعين، اليوم عرف ماذا نتوقع منه، لدينا لاعب صلب وهداف، لدينا الكثير من الجودة مع الثلاثي الهجومي".

وسجل مصطفى محمد هدف الفوز في الدقيقة 70 بصناعة ماتيس أبلين.

وتلقى مصطفى بطاقة صفراء أثناء الاحتفال، ثم خرج في الدقيقة 72 ليأتي ديهمين أسوماني بدلا منه.

وبذلك يسجل مصطفى محمد للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن سجل هدف التعادل أمام ليون في الجولة الماضية.

النتيجة تركت نانت في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة عن ريمس الثالث عشر الذي تجمد رصيده عند 22 نقطة.

نانت مصطفى محمد
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه بشأن المغربي صلاح الدين مصدق.. وتفاصيل الاتفاق مصدر مقرب من محمد شريف لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع الزمالك بمقابل مادي ضخم ارتبط اسمه بالأهلي من قبل.. لاتي لاث يصبح أغلى لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي خبر في الجول - الزمالك في مفاوضات متقدمة مع مدافع نهضة الزمامرة المغربي التجربة المصرية الخامسة.. غزل المحلة يضم محمود وادي هل يرحل دالا؟ مهاجم العراق يزامل حمدي فتحي في الوكرة خبر في الجول – لضم أحدهما.. الأهلي يخوض جولة أخيرة من المفاوضات مع كوتيسا وجيلسون دالا الاتحاد السكندري يستعير سمير فكري وإسلام مرزوق
أخر الأخبار
بعد قيده.. معلول يتحدث عن علاقته بجماهير الأهلي ودور الخطيب وحقيقة الخلاف مع كولر 15 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه بشأن المغربي صلاح الدين مصدق.. وتفاصيل الاتفاق 16 دقيقة | الدوري المصري
القصة مستمرة.. الأهلي يعلن قيد علي معلول محليا وإفريقيا 34 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في كأس إسبانيا - ريال مدريد (2)-(1) ليجانيس.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يعلن رحيل محمد علاء محلل أداء الفريق.. وفي الجول يكشف وجهته الأقرب ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - نيوكاسل (2)-(0) أرسنال.. جووووول من خطأ قاتل ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام بريوتشين في كأس فرنسا ساعة | المحترفون
مصدر مقرب من محمد شريف لـ في الجول: مفاوضات متقدمة مع الزمالك بمقابل مادي ضخم ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 وكيل كوتيسا يكشف لـ في الجول موقف اللاعب النهائي من الانتقال لـ الأهلي