بعد ضمان بقاء مصطفى محمد.. نانت يضم مهاجما كونغوليا

بعد ضمان بقاء مصطفى محمد.. أعلن نادي نانت يوم الثلاثاء ضم الكونغولي ميشاك إيليا مهاجم يانج بويز خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت المفاوضات جارية بين الناديين بشأن انتقال اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حسب التقارير.

وتم حل نقطة الخلاف حول وجود بند أحقية الشراء من عدمه، قبل أن يعلن نانت ضم اللاعب.

وأفاد نانت عبر موقعه: "في نهاية فترة الانتقالات، توصل نادي نانت ويانج بويز وإلى اتفاق بشأن ضم المهاجم الكونغولي ميشاك إيليا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقبلة مع خيار الشراء".

ولعب إيليا مع يانج بويز منذ عام 2020، حيث شارك في 144 مباراة وسجل 32 هدفًا.

مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية لعب 50 مباراة دولية، وسجل 11 هدفا.

وأثيرت الشكوك حول استمرار مصطفى محمد مع نانت خلال فترة الانتقالات الشتوية بعدما غاب عن الكثير من المباريات في النصف الأول من الموسم.

لكن تألق الدولي المصري في المباراتين الأخيرتين جعل النادي الفرنسي يتمسك به.

بعد المباراة الأخيرة، أشاد أنطوان كومبوراي المدير الفني لـ نانت بأداء مصطفى محمد بعد الفوز على ريمس.

وسجل الدولي المصري هدف فوز نانت بنتيجة 2-1 في الجولة 20 من الدوري الفرنسي.

وقال كومبوراي في المؤتمر الصحفي: "كنت أتوقع بشكل خاص أن يقدم مصطفى محمد أداءً جيدا في التدريبات وعلى أرض الملعب خاصة ذهنيا".

وأضاف "ربما لم يتقبل أن يكون ماتياس أبلين أساسيا، تحدثنا كثيرا واتخذنا القرار، وهو تفهم الأمر وعاد مجددا. وأنا أثق في لاعبي فريقي".

وأتم "على مصطفى محمد أن يحافظ على الكرة، ويفعل الأشياء ببساطة، ويضغط على المدافعين، اليوم عرف ماذا نتوقع منه، لدينا لاعب صلب وهداف، لدينا الكثير من الجودة مع الثلاثي الهجومي".

وسجل مصطفى محمد هدف الفوز في الدقيقة 70 بصناعة ماتيس أبلين.

وتلقى مصطفى بطاقة صفراء أثناء الاحتفال، ثم خرج في الدقيقة 72 ليأتي ديهمين أسوماني بدلا منه.

وبذلك يسجل مصطفى محمد للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن سجل هدف التعادل أمام ليون في الجولة الماضية.

النتيجة تركت نانت في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة عن ريمس الثالث عشر الذي تجمد رصيده عند 22 نقطة.

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