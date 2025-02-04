خبر في الجول - مسار يتمم اتفاقه مع الزمالك لضم لاعبته النيجيرية

أتم مسار اتفاقه مع الزمالك على ضم لاعبته أليسا أوياه أوجيبي لتدعيم صفوف فريق كرة القدم النسائية بالنادي.

أليسا هي هدافة نادي الزمالك خلال الموسم الحالي وشاركت في 14 مباراة وخلالها سجلت 18 هدفا.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة قد كلفت مسار ما يقارب 700 ألف جنيه.

وكان أليسا قد انضمت للزمالك في بداية الموسم بصفقة انتقال حر.

وينتهي تعاقد أليسا مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وحصل مسار على خدمات اللاعبة النيجيرية فيما تبقى من عقدها مع القلعة البيضاء.

ويحتل مسار صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية برصيد 43 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.