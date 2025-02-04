وكيل الزرهوني يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 17:00

كتب : حامد وجدي

نوفل الزرهوني - الرجاء

كشف سيد مصطفى وكيل أعمال نوفل الزرهوني لاعب الرجاء المغربي عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال سيد مصطفى لـ FilGoal.com: "الزمالك من أكبر الفرق في إفريقيا وشرف كبير اللعب له، لكن المفاوضات مع الزرهوني ليست رسمية حتى الآن".

وأضاف "اللاعب يحترم تعاقده مع الرجاء ولم يتفق مع أي ناد آخر".

أخبار متعلقة:
مران الزمالك – عودة عمر جابر ومشاركته في جزء من التدريبات.. وتأهيل السعيد خبر في الجول – الزمالك يفكر في ضم مدافع من الدوري الاسكتلندي كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل في موعد مواجهة سيدات الزمالك ضد الأهلي مدير الشحانية يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لضم الحسن كوروما

وأكمل "الزرهوني سيحدد وجهته بالاتفاق مع الرجاء خلال الساعات المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "هناك اهتمامات من أندية سعودية وقطرية وإماراتية، لكن ندرس مستقبله بتأني".

ويشغل الزرهوني مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ويبلغ الزرهوني من العمر 29 عاما.

وبدأ مسيرته الكروية في الرجاء وخرج منه معارا إلى فتح الرباط المغربي قبل أن ينتقل إلى الحزم السعودي في شتاء 2022.

وعاد في شتاء 2023 إلى الرجاء معارا حتى تعاقد معه بشكل دائم منذ صيف 2023.

وشارك الزرهوني في 22 مباراة مع الرجاء خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 4 أهداف وصنع 7 آخرين.

نوفل الزرهوني الزمالك الدوري المصري الرجاء
نرشح لكم
بيان توضيحي من كولر بشأن تصريحاته عن الدين والوضع الاقتصادي في مصر خبر في الجول - بتروجت في مفاوضات مع فاركو لضم أحمد عوض أحمد حسام: إصابة المثلوثي أسرعت مفاوضات الزمالك.. وأجيد اللعب في مركزين جمال حمزة يكشف أسباب انهيار الجيل الذهبي للزمالك عبدالرحمن جبنة لـ في الجول: متفائل بالفترة المقبلة مع غزل المحلة.. وبابافاسيليو أبلغني بهذا الأمر محمود جهاد: مفاوضات الزمالك بدأت منذ عام.. وأسعى للفوز بكل البطولات تحويل واقعة عضو الإسماعيلي للجنة الانضباط وإيقاف قندوسي ضمن عقوبات رابطة الأندية بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة صديق أوجولا
أخر الأخبار
مدرب أهلي جدة يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس 3 دقيقة | سعودي في الجول
بيان توضيحي من كولر بشأن تصريحاته عن الدين والوضع الاقتصادي في مصر 9 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بتروجت في مفاوضات مع فاركو لضم أحمد عوض 12 دقيقة | ميركاتو
أحمد حسام: إصابة المثلوثي أسرعت مفاوضات الزمالك.. وأجيد اللعب في مركزين 22 دقيقة | الكرة المصرية
كرة نسائية - ليلى البحيري تنضم إلى نورشيلاند الدنماركي ساعة | رياضة نسائية
كرة سلة - الثاني على التوالي.. انتصار صعب لسيدات مصر أمام أوغندا بتصفيات إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
بعد هدف كهربا الأول.. الاتحاد الليبي يتقدم ببلاغ بعد إطلاق النار على جماهيره ساعة | الوطن العربي
جمال حمزة يكشف أسباب انهيار الجيل الذهبي للزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 تمهيدا للتوقيع مع الأهلي.. بنشرقي يصل مصر