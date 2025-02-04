وكيل الزرهوني يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

كشف سيد مصطفى وكيل أعمال نوفل الزرهوني لاعب الرجاء المغربي عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال سيد مصطفى لـ FilGoal.com: "الزمالك من أكبر الفرق في إفريقيا وشرف كبير اللعب له، لكن المفاوضات مع الزرهوني ليست رسمية حتى الآن".

وأضاف "اللاعب يحترم تعاقده مع الرجاء ولم يتفق مع أي ناد آخر".

وأكمل "الزرهوني سيحدد وجهته بالاتفاق مع الرجاء خلال الساعات المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "هناك اهتمامات من أندية سعودية وقطرية وإماراتية، لكن ندرس مستقبله بتأني".

ويشغل الزرهوني مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ويبلغ الزرهوني من العمر 29 عاما.

وبدأ مسيرته الكروية في الرجاء وخرج منه معارا إلى فتح الرباط المغربي قبل أن ينتقل إلى الحزم السعودي في شتاء 2022.

وعاد في شتاء 2023 إلى الرجاء معارا حتى تعاقد معه بشكل دائم منذ صيف 2023.

وشارك الزرهوني في 22 مباراة مع الرجاء خلال الموسم الجاري في جميع البطولات وسجل 4 أهداف وصنع 7 آخرين.