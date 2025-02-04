بهدف الغندور.. المصري يعبر من وادي دجلة ويضرب موعدا مع البنك الأهلي في كأس مصر

حقق المصري الفوز على وادي دجلة بهدف دون مقابل في مباراة أٌقيمت على ملعب السويس الجديد بدور الـ 32 من كأس مصر.

وتأهل المصري لدور الـ 16 ليواجه البنك الأهلي.

التشكيل

بدأ المصري بتشكيل قاده محمود جهاد وباهر المحمدي العائدان بعد فترة من الغياب.

🔴 عودة جاد وباهر للمصري في تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة بكأس مصر pic.twitter.com/Jk0YtugQln — FilGoal (@FilGoal) February 4, 2025

أحداث المباراة

الشوط الأول شهد تبديلا اضطراريا للمصري بدخول حسن علي بدلا من سامادو أتدجيكو للإصابة.

وأهدر أحمد القرموطي فرصة تسجيل الهدف الأول للمصري بتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة دفع علي ماهر بصلاح محسن بدلا من حسين فيصل.

في الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا بسيطرة نسبية من المصري ولكن دون خطورة.

وفي الدقيقة 81 سجل خالد الغندور هدف الفوز للمصري بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة لاعب وادي دجلة.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة يوم السبت ضد الاتحاد السكندري في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.