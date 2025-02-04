بهدف الغندور.. المصري يعبر من وادي دجلة ويضرب موعدا مع البنك الأهلي في كأس مصر

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 16:41

كتب : FilGoal

أحمد القرموطي - المصري ضد وادي دجلة

حقق المصري الفوز على وادي دجلة بهدف دون مقابل في مباراة أٌقيمت على ملعب السويس الجديد بدور الـ 32 من كأس مصر.

وتأهل المصري لدور الـ 16 ليواجه البنك الأهلي.

التشكيل

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - غياب كورتوا ومبابي وبيلينجهام عن مواجهة ليجانيس لإبرام صفقة مشابهة.. ماركا: بورتو حاول تعويض رحيل نيكو جونزاليس بضم توري جواو فيليكس إلى ميلان حتى نهاية الموسم جارديم يتولى تدريب كروزيرو بعد ساعات من رحيله عن العين

بدأ المصري بتشكيل قاده محمود جهاد وباهر المحمدي العائدان بعد فترة من الغياب.

أحداث المباراة

الشوط الأول شهد تبديلا اضطراريا للمصري بدخول حسن علي بدلا من سامادو أتدجيكو للإصابة.

وأهدر أحمد القرموطي فرصة تسجيل الهدف الأول للمصري بتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة دفع علي ماهر بصلاح محسن بدلا من حسين فيصل.

في الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيرا بسيطرة نسبية من المصري ولكن دون خطورة.

وفي الدقيقة 81 سجل خالد الغندور هدف الفوز للمصري بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة لاعب وادي دجلة.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة يوم السبت ضد الاتحاد السكندري في الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

المصري وادي دجلة
نرشح لكم
بيان توضيحي من كولر بشأن تصريحاته عن الدين والوضع الاقتصادي في مصر خبر في الجول - بتروجت في مفاوضات مع فاركو لضم أحمد عوض أحمد حسام: إصابة المثلوثي أسرعت مفاوضات الزمالك.. وأجيد اللعب في مركزين جمال حمزة يكشف أسباب انهيار الجيل الذهبي للزمالك بعد ختام دور الـ32.. مواعيد المباريات المتبقية من ثمن نهائي كأس مصر رغم تأهل أربعة فرق عبدالرحمن جبنة لـ في الجول: متفائل بالفترة المقبلة مع غزل المحلة.. وبابافاسيليو أبلغني بهذا الأمر بيراميدز آخر المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي المنصورة بثلاثية محمود جهاد: مفاوضات الزمالك بدأت منذ عام.. وأسعى للفوز بكل البطولات
أخر الأخبار
مدرب أهلي جدة يكشف حقيقة التفاوض مع فينيسيوس 27 دقيقة | سعودي في الجول
بيان توضيحي من كولر بشأن تصريحاته عن الدين والوضع الاقتصادي في مصر 34 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بتروجت في مفاوضات مع فاركو لضم أحمد عوض 36 دقيقة | ميركاتو
أحمد حسام: إصابة المثلوثي أسرعت مفاوضات الزمالك.. وأجيد اللعب في مركزين 46 دقيقة | الكرة المصرية
كرة نسائية - ليلى البحيري تنضم إلى نورشيلاند الدنماركي ساعة | رياضة نسائية
كرة سلة - الثاني على التوالي.. انتصار صعب لسيدات مصر أمام أوغندا بتصفيات إفريقيا ساعة | رياضة نسائية
بعد هدف كهربا الأول.. الاتحاد الليبي يتقدم ببلاغ بعد إطلاق النار على جماهيره ساعة | الوطن العربي
جمال حمزة يكشف أسباب انهيار الجيل الذهبي للزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 تمهيدا للتوقيع مع الأهلي.. بنشرقي يصل مصر