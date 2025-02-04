قائمة ريال مدريد - غياب كورتوا ومبابي وبيلينجهام عن مواجهة ليجانيس

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 16:31

كتب : FilGoal

هدف كيليان مبابي - ريال مدريد ضد لاس بالماس

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستواجه ليجانيس.

ويلتقي ريال مدريد مع ليجانيس غدا الأربعاء في دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة غياب العديد من اللاعبين أبرزهم تيبو كورتوا وكيليان مبابي وجود بيلينجهام ودافيد ألابا وأنطونيو روديجير وإدواردو كامافينجا.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين – سيرجيو ميستري – فران جونزاليس.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – فيرلان ميندي – جاكوبو رامون – راؤول أسينسيو – لورينزو أجوادو – ماريو ريفاس.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – أندريس تشيما.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – إندريك – براهيم دياز – جونزالو جارسيا.

وكان ريال المدريد قد تأهل لربع النهائي بعد الفوز على سيلتا فيجو في دور الـ 16.

ريال مدريد كأس ملك إسبانيا
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