لإبرام صفقة مشابهة.. ماركا: بورتو حاول تعويض رحيل نيكو جونزاليس بضم توري

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 16:27

كتب : FilGoal

بابلو توري

يبدو أن بورتو كان يريد إبرام صفقة مشابهة لما فعلها من قبل بالتعاقد مع نيكو جونزاليس من برشلونة.

بابلو توري

النادي : برشلونة

برشلونة

وحسب صحيفة ماركا، فإن بورتو قدم عرضا للنادي الكتالوني للتعاقد مع بابلو توري لتعويض رحيل جونزاليس إلى مانشستر سيتي.

وتعاقد مانشستر سيتي مع اللاعب الإسباني مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده الذي بلغ 60 مليون يورو.

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وأفادت الصحيفة أن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة رفض رحيل بابلو توري لحاجته إليه.

وكان بورتو قد كشف في بيان حقيقة حصول نادي برشلونة على 24 مليون يورو بعد بيع نيكو جونزاليس إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

وكانت التقارير الصحفية ذكرت أن برشلونة سيحصل على 40% من البيع أي 24 مليون يورو.

لكن أوضح بورتو في بيان جاء كالتالي:

اتفقنا مع برشلونة من قبل على تخفيض حقوقه في بطاقة نيكو جونزاليس من 40% إلى 20% فقط، مقابل دفع 3 ملايين يورو.

وإلغاء بند أحقية برشلونة في استعادة اللاعب بمقابل 30 مليون يورو.

وبالتالي يحق لبرشلونة فقط بنسبة 20% من بيع جونزاليس إلى مانشستر سيتي.

ووفقا لأرقام بيان بورتو سيحصل برشلونة على 12 مليون يورو من بيع جونزاليس إلى مانشستر سيتي وليس 24 مليون يورو.

وتمكن سيتي من تعويض غياب رودري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان مانشستر سيتي الذي يمر بموسم صعب، قد أبرم 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فقد ضم كل من المهاجم عمر مرموش والمدافعان عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس، من آينتراخت فرانكفورت ولانس وبالميراس على الترتيب.

بورتو بابلو توري الدوري الإسباني برشلونة هانز فليك
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