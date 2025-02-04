جواو فيليكس إلى ميلان حتى نهاية الموسم

أعلن نادي ميلان يوم الثلاثاء ضم جواو فيليكس مهاجم تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأفاد النادي في بيانك "يسر نادي ميلان أن يعلن عن التعاقد مع جواو فيليكس من نادي تشيلسي".

وأضاف البيان "وقع المهاجم البرتغالي على عقد يربطه بالنادي الإيطالي حتى 30 يونيو 2025".

سيرتدي جواو فيليكس القميص رقم 79 مع الروسونيري.

وسجل جواو فيليكس 75 هدفًا في 259 مباراة على مدار مسيرته.

في يونيو 2019، ظهر جواو لأول مرة مع المنتخب البرتغالي، وسجل تسعة أهداف في 45 مباراة مع منتخب بلاده.

أوضحت بعض التقارير أن ميلان سيدفع راتب الدولي البرتغالي، بعدما رفض تشيلسي دفع جزء من راتب اللاعب.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن النادي الإيطالي عرض على تشيلسي ضم اللاعب البرتغالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مجانا.

وأفادت الصحيفة أن ميلان كذلك لا ينوي دفع الجزء الأكبر من راتبه وهو ما رفضه تشيلسي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في 20 مباراة مع تشيلسي خلال جميع البطولات في الموسم الجاري.

وتمكن فيليكس من تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين آخرين.

ولعب فيليكس في مباريات تشيلسي بواقع 947 دقيقة.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة.