ليفربول يمدد عقد مهاجمه.. ويعيره إلى سندرلاند

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 15:40

كتب : FilGoal

جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد

أعلن نادي ليفربول يوم الثلاثاء تمديد عقد مهاجمه الشاب جايدن دانس، وإعارته إلى سندرلاند.

وأوضح ليفربول أن اللاعب وقع على عقد طويل الأمد مع النادي قبل انتقاله إلى سندرلاند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

فيما ذكر سندرلاند عبر موقعه أن دانس سيستكمل فترة إعادة التأهيل للعودة من إصابة في الظهر في ليفربول قبل الالتحاق بالنادي.

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وشارك جايدن مع الفريق الأول لليفربول هذا الموسم في 4 مباريات.

يذكر أن دانس انضم إلى ليفربول في سن الثامنة.

ولعب دانس في نهائي كأس رابطة المحترفين الموسم الماضي في ملعب ويمبلي، حين هزم ليفربول تشيلسي وتوج باللقب.

قبل أن يسجل هدفين في الفوز على ساوثامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد 4 أيام.

وسجل آخر مرة لصالح الريدز قبل شهر واحد، حيث حقق ليفربول الفوز على أكينجتون ستانلي بنتيجة 4-0 في كأس إنجلترا.

جايدن دانس ليفربول سندرلاند
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