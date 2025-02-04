مران الزمالك – عودة عمر جابر ومشاركته في جزء من التدريبات.. وتأهيل السعيد

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 15:23

كتب : إبراهيم رمضان

عمر جابر - الزمالك

تماثل عمر جابر لاعب الزمالك للشفاء من إصابته في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة بيراميدز.

وخسر الزمالك من خصمه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما في الجولة 11 من الدوري المصري.

وشارك عمر جابر في جزء من مران الفريق.

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وخاض الظهير الأيمن الفقرة البدنية بالإضافة إلى جزء من تدريبات الكرة في إطار البرنامج الموضوع له لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وطالب كريستيان جروس المدير الفني للزمالك لاعبي الفريق ببذل أقصى جهد في التدريبات وشدد على أهمية تحقيق الفوز على الإسماعيلي للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية خاصة تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال.

وواصل عبد الله السعيد خوض برنامجه التأهيلي من الإصابة التي تعرض لها ضد بيراميدز.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الإسماعيلي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري المصري الجمعة المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

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