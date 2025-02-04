إصابة رادو دراجوسين بقطع في الرباط الصليبي

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

رادو دراجوسين - توتنام

أعلن نادي توتنام إصابة لاعبه رادو دراجوسين بقطع في الرباط الصليبي.

رادو دراجوسين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وسيخضع اللاعب لجراحة خلال الفترة المقبلة قبل للبدء في عملية التعافي من الإصابة.

وانضم المدافع الروماني لقائمة غيابات توتنام الطويلة في خط الدفاع.

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ويستعد توتنام لمواجهة ليفربول يوم الخميس المقبل في إياب قبل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ولعب رادو 28 مباراة منذ بداية الموسم بقميص توتنام قبل التعرض للإصابة التي سيغيب بسببها حتى نهاية الموسم.

وانضم رادو لقائمة الغيابات في دفاع توتنام والتي ضمت أيا كل من ديستيني أودوجي وكريستيان روميرو وفان دي فين.

وكان توتنام قد فاز على برينتفورد بهدفين دون مقابل في آخر مبارياته والتي أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رادو دراجوسين توتنام
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