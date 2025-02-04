جوارديولا في حيرة بسبب قائمة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 15:04

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - بيب جوارديولا

سيكون على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اختيار 3 لاعبين من 5 جدد انضموا إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، من أجل ضمهم لقائمة الفريق بدوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي ضم 4 لاعبين جدد هذا الشتاء، بالإضافة إلى الأرجنتيني الشاب كلاوديو إتشيفيري الذي سينضم للفريق عقب نهاية مشوار منتخب شباب بلاده في بطولة أمم أمريكا الجنوبية للشباب هذا الشهر.

وانضم عمر مرموش وعبد القادر خوسانوف وفيتور ريس ونيكو جونزاليس إلى سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بالإضافة إلى كلاوديو إتشيفيري الذي أعلن ضمه من ريفر بليت منذ العام الماضي.

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ويمكن لسيتي قيد 3 لاعبين جدد فقط في قائمته بدوري أبطال أوروبا للمراحل الإقصائية قبل يوم 6 فبراير الجاري، حسب اللوائح.

وتشير التوقعات إلى أن مرموش ونيكو جونزاليس ضمنا وجودهما في قائمة جوارديولا، فيما عليه الاستقرار على الاسم الثالث.

ومن المرجح استبعاد إيشيفيري نظرا لصعوبة مشاركته في مباراتي ريال مدريد.

وتأهل مانشستر سيتي بصعوبة إلى ملحق ثمن النهائي بعد فوزه على كلوب بروج الأسبوع الماضي، وسيواجه ريال مدريد حامل اللقب في مباراتين هذا الشهر.

المباراة الأولى ستكون في ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء 11 فبراير.

على أن يقام لقاء الإياب في ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد يوم الأربعاء 19 فبراير.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا عمر مرموش
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