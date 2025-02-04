مؤتمر أنشيلوتي: حكام إنجلترا أفضل من إسبانيا.. وموقف فينيسيوس وبيلينجهام ضد ليجانيس

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن حكام إنجلترا أفضل من إسبانيا، وأوضح أيضا موقف فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام من المشاركة ضد ليجانيس.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه ليجانيس في المباراة التي ستجمعهما في دور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي: "كيليان مبابي أصيب بكدمة في ساقه وسيغيب عن اللقاء".

وأضاف "حان الآن الوقت المناسب للكرة الإسبانية لإعادة النظر بشأن ما يحدث في التحكيم، إنها فرصة لتغيير شيء ما".

وشدد "الحكام يتعرضون لضغط أقل في الدوري الإنجليزي ولذلك يقدمون أداء أفضل".

وأكمل "تدربنا على الكرات الثابتة، نقطة القوة كانت في أنطونيو روديجير والآن يغيب للإصابة، ليجانيس يدافع بشكل جيد للغاية وتمكن من الفوز على برشلونة وأتليتكو مدريد، هم رائعون في التحولات".

وتابع "أفكر في حالة الطوارئ التي نحن فيها الآن، واجهنا هذا الموقف من قبل ونجحنا فيه، أثق في الأكاديمية".

وواصل "مانشستر سيتي دعم صفوفه ونحن لا؟ أرفض التعليق على هذا، يجب أن نفكر في أشياء أخرى".

وكشف "فينيسيوس جونيور سيكون متاحا للمباراة، بينما سيغيب جود بيلينجهام".

وتابع "أوريلين تشواميني يتمركز بشكل جيد ويدافع بشكل رائع لأنه محور دفاعي، لا أتذكر استقبالنا أي هدف بسببه بشكل مباشر".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أرى أن فيديريكو فالفيردي يستطيع اللعب كقلب دفاع، لكن يتمكن من اللعب كظهير أيمن".

ووصل ريال مدريد إلى هذا الدور بعد الفوز على خصمه سيلتا فيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين.