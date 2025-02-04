الإصابات تتوالى.. مبابي يتعرض لإصابة وموقفه من مواجهة ليجانيس

تعرض كيليان مبابي لاعب ريال مدريد لإصابة أثناء تدريبات الفريق قبل مباراة ليجانيس.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه ليجانيس في المباراة التي ستجمعهما في دور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا الأربعاء المقبل.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق أثناء مؤتمر صحفي: "مبابي أصيب بكدمة في ساقه وسيغيب عن اللقاء".

وتتوالى إصابات ريال مدريد، إذ أصيب ديفيد ألابا في العضلة الضامة لساقه اليسرى اليوم الثلاثاء.

الدولي النمساوي عاد للمشاركة في المباريات قبل أسابيع قليلة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب لنحو عام.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها لاعبنا ديفيد ألابا أثبتت إصابته في العضلة الضامة لساقه اليسرى".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب ألابا عن الملاعب.

لكن الصحافة الإسبانية توقعت غياب المدافع النمساوي لنحو 20 يوما.

وهو ما ينطبق أيضا على زميله في الدفاع أنطونيو روديجر.

وبذلك قد يغيبا عن مباريات ريال مدريد المقبلة ضد كل من، ليجانيس في الكأس وأتليتكو مدريد في الدوري ومانشستر سيتي في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأوساسونا في الدوري.

فيما تحوم الشكوك حول قدرتهما على العودة قبل مواجهات مانشستر سيتي في إياب الملحق وجيرونا في الدوري.

وأصبحت خيارات قلب الدفاع في ريال مدريد تتمثل في راؤول أسينسيو وخيسوس فاليجو.

وشارك روديجر في كل مباريات ريال مدريد الـ34 هذا الموسم، ولم يغب سوى عن لقاء ماينيرا في كأس إسبانيا من أجل الراحة.

فيما عاد ألابا للمشاركة تدريجيا، إذ لعب كبديل في مباراتين بالدوري الإسباني ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، خلال الأسابيع الأخيرة.