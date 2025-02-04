انتهت كأس مصر - المصري (0)-(0) وادي دجلة.. فوز النسور

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 14:26

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف فخر الدين بن يوسف ضد بلاك بولز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري ضد وادي دجلة في دور الـ 32 من كأس مصر.

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نهاية المباراة بفوز المصري بهدف دون رد

ق81. جوووول أول للمصري عن طريق خالد الغندور بعد مرور وتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني ودخول جون إيبوكا كبديل بصفوف المصري بدلا من بابي بادجي.

نهاية الشوط الأول

ق45. تغيير ثاني للمصري بدخول صلاح محسن بدلا من حسين فيصل.

ق31. القرموطي يهدر فرصة الأول للمصري بتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء.

ق21. تبديل أول للمصري بدخول حسن علي بدلا من سامادو للإصابة.

بداية المباراة

المصري وادي دجلة كأس مصر
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