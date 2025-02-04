خبر في الجول – الزمالك يفكر في ضم مدافع من الدوري الاسكتلندي

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 14:23

كتب : FilGoal

روكي بوشيري

يفكر الزمالك في ضم روكي بوشيري مدافع فريق هيبرنيان الاسكتلندي.

وعلم FilGoal.com أن اسم اللاعب قد تم عرضه على الزمالك لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ولاقى استحسانا ويفكر النادي بضمه ولكن لا يزال موقفه معتمد على موقف كونراد ميشالاك سواء بقطع إعارته أو استمراره لنهاية الموسم.

صاحب الـ 25 عاما يلعب بمركز قلب الدفاع ويحمل الجنسيتين البلجيكية والكونغولية الديموقراطية.

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بدأ بوشيري مسيرته مع أوستيند البلجيكي ومنه إلى يوبين.

وفي 2019 انضم إلى نورويتش سيتي والذي خرج منه لأكثر من فترة إعارة مع بلاك بول ويوبين وميشيلين قبل الانتقال إلى هيبرنيان بشكل نهائي في 2022.

ويلعب بوشيري بشكل أساسي مع هيبرنيان وخلال الموسم الحالي شارك في 20 مباراة بقميص الفريق وتمكن من تسجيل هدفين وصنع هدفا.

وبدأ بوشيري مسيرته الدولية مع منتخب بلجيكا بأعماره السنية المختلفة قبل التوجه للكونغو الديموقراطية في المنتخب الأول والذي لعب معه مباراتين كان آخرهم بشكر أكتوبر الماضي ضد بوركينا فاسو في ودية.

وكان الزمالك قد أعلن ضم صفقتين خلال فترة الانتقالات حتى الآن وهما أحمد حسام مدافع الجونة ومحمود جهاد لاعب وسط فاركو.

روكي بوشيري الزمالك هيبرنيان
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