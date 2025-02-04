دورتموند يستعير تشوكويميكا من تشيلسي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند استعارة كارني تشوكويميكا قادما من تشيلسي.

وحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن تعاقد دورتموند مع اللاعب على سبيل الإعارة دون وجود بند أحقية الشراء.

وأفادت الشبكة أن دورتموند سيتحمل راتب اللاعب الإنجليزي بالكامل.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 21 عاما من حسابات إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق.

وشارك لاعب الوسط النيجيري فقط في 5 مباريات بواقع 130 دقيقة.

ولم يتمكن تشوكويميكا من التسجيل أو صناعة أي هدف.

اللاعب النيجيري الأصل اختار تمثيل منتخب إنجلترا في الفئات العمرية المختلفة، لكنه ولد في النمسا.

وتعاقد تشيلسي مع تشوكويميكا في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 مقابل 18 مليون يورو قادما من أستون فيلا.

وعين دورتموند نيكو كوفاش كمدير فني جديد خلفا لـ نوري شاهين الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

ويحتل دورتموند المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 29 نقطة.