صفقات اللحظات الأخيرة – نشاط ميلان ويوفنتوس.. واكتمال صفوف مانشستر سيتي

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 13:27

كتب : FilGoal

تيجاني رينديرز - ميلان

دائما اليوم الأخير من الانتقالات سواء الشتوية أو الصيفية يكون الأكثر إثارة نظرا لعدد الصفقات الكبير وكذلك المتغيرات العديدة بشكل مستمر.

ويستعرض FilGoal.com أبرز صفقات اللحظات الأخيرة من اليوم الأخير لفترة الانتقالات الشتوية.

ميلان

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ربما الروسونيري كان الأكثر نشاطا بين الأندية الأوروبية.

وأعلن ميلان تعاقده مع كل من ريكاردو سوتيل من فيورنتينا ووارن بوندو من مونزا، وقريب من الإعلان التعاقد مع جواو فيليكس من تشيلسي.

كما كشف عن تعاقده مع سانتياجو خيمينيز قادما من فينورد.

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وفي المقابل رحل نوح أوكافور إلى نابولي، وإسماعيل بن ناصر إلى مارسيليا ودافيدي كالابريا إلى بولونيا.

وإعارة كيفن زيرولي إلى مونزا الذي يعاني في الدوري.

يوفنتوس

كان يوفنتوس أقل نشاطا في اليوم الأخير من ميلان، إذ تعاقد مع لويد كيلي قادما من نيوكاسل.

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ورحل نيكولو فاجيولي إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة.

مانشستر سيتي

أكمل مانشستر سيتي صفوف فريقه بتعاقده مع نيكو جونزاليس من بورتو مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده الذي بلغ 60 مليون يورو.

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واكتملت صفوف الفريق بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش من أينتراخت فرانكفورت وعبد القادر خوشانوف من لانس وفيتور ريس من بالميراس.

تشيلسي

سوق تشيلسي في اليوم الأخير كان مليئا بالراحلين ولم يتعاقد مع أي لاعب.

وغادر من تشيلسي كل من أكسل ديساسي إلى ستون فيلا، وكارني تشوكويميكا إلى بوروسيا دورتموند، ويقترب من إعلان رحيل جواو فيليكس إلى ميلان.

بالإضافة إلى بن تشيلويل لكريستال بالاس، وكالب ويلي إلى واتفورد.

توتنام

ظل توتنام يفاوض ماتيس تيل لاعب بايرن ميونيخ كثيرا ورفض أكثر من مرة حتى سافر دانييل ليفي مالك النادي ليقنعه بنفسه.

في النهاية اقتنع اللاعب الفرنسي بالانتقال إلى توتنام الذي يعاني من سوء نتائج في الموسم الحالي.

بايرن ميونيخ

غادر المغربي آدم أزنو من بايرن ميونيخ إلى لبلد الوليد.

انتقالات أخرى

ميتشي باتشواي من جالاتا سراي إلى أينتراخت فرانكفورت.

تشارلي ألكاراز من فلامنجو إلى إيفرتون على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

صامويل داهل من روما إلى بنفيكا على سبيل الإعارة.

أنس صلاح الدين من تيفينتي إلى روما.

ميلان ميركاتو تشيلسي الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي مانشستر سيتي
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