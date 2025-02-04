أنقذه من مقاعد بدلاء تشيلسي.. كريستال بالاس يضم تشيلويل

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

بن تشيلويل

أعلن نادي نيوكاسل تعاقده مع بن تشيلويل قادما من تشيلسي.

وحسب صحيفة ديلي ميل، فإن تشيلسي وافق على رحيل اللاعب الإنجليزي معارا إلى كريستال بالاس دون وجود بند أحقية الشراء.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما من حسابات إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق تماما.

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وشارك الظهير الأيسر في 45 دقيقة فقط تحت قيادة المدرب الإيطالي.

ويمتد عقد تشيلويل مع تشيلسي حتى عام 2027.

وغاب تشيلويل للإصابة خلال الموسم الجاري في 8 أيام بواقع مباراتين بسبب المرض، غير ذلك لم يتعرض لأي إصابة أخرى.

وتعاقد تشيلسي مع تشيلويل في صيف 2020 قادما من ليستر سيتي مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت.

وتواجد تشيلويل في معجزة ليستر سيتي عندما توج ببطولة الدوري الإنجليزي تحت قيادة كلاوديو رانييري في موسم 2015-2016.

وتوج مع تشيسلي ببطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

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