بورتو يكشف في بيان حقيقة حصول برشلونة على 24 مليون يورو من بيع جونزاليس

كشف نادي بورتو في بيان حقيقة حصول نادي برشلونة على 24 مليون يورو بعد بيع نيكو جونزاليس إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

وتعاقد مانشستر سيتي مع اللاعب الإسباني مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده الذي بلغ 60 مليون يورو.

وكانت التقارير الصحفية ذكرت أن برشلونة سيحصل على 40% من البيع أي 24 مليون يورو.

لكن أوضح بورتو في بيان جاء كالتالي:

اتفقنا مع برشلونة من قبل على تخفيض حقوقه في بطاقة نيكو جونزاليس من 40% إلى 20% فقط، مقابل دفع 3 ملايين يورو.

وإلغاء بند أحقية برشلونة في استعادة اللاعب بمقابل 30 مليون يورو.

وبالتالي يحق لبرشلونة فقط بنسبة 20% من بيع جونزاليس إلى مانشستر سيتي.

ووفقا لأرقام بيان بورتو سيحصل برشلونة على 12 مليون يورو من بيع جونزاليس إلى مانشستر سيتي وليس 24 مليون يورو.

وتمكن سيتي من تعويض غياب رودري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان مانشستر سيتي الذي يمر بموسم صعب، قد أبرم 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

فقد ضم كل من المهاجم عمر مرموش والمدافعان عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس، من آينتراخت فرانكفورت ولانس وبالميراس على الترتيب.