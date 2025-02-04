بعد توديع دوري الأبطال.. العين يقيل جارديم ويعلن اسم مدربه الجديد

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 12:24

كتب : FilGoal

العين الإماراتي

أعلن نادي العين الإماراتي يوم الثلاثاء التعاقد مع المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم.

التعاقد مع المدرب الصربي سيمتد لمدة موسم ونصف.

وأفاد النادي في بيان: "توصل نادي العين إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم وطاقمه الفني يقضى بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين".

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وأضاف "توجه النادي بالشكر والتقدير للمدرب وطاقمه الفني على جهودهم خلال الفترة الماضية، متمنين لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة".

وذلك قبل الإعلان عن اسم المدرب الجديد وموعد وصوله إلى الإمارات مساء الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبدأ إيفيتش مهمته رسميًا بقيادة التدريبات يوم الأربعاء.

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وجاء القرار بعد فقد العين حظوظه في عبور مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وهي البطولة التي يحمل لقبها.

وخسر العين بملعبه من الريان القطري بنتيجة 2-1 بالجولة السابعة وقبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد "كأس النخبة".

وكان العين قد تقدم قبل نهاية الشوط الأول بهدف كاكو في الدقيقة 42 من صناعة سفيان رحيمي.

ومع بداية الشوط الثاني نجح محمود حسن "تريزيجيه" في معادلة النتيجة بالدقيقة 51.

وخطف روجر جيديش نقاط المباراة لصالح الريان بهدف جديد في الدقيقة 75.

ورفع الريان رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس بينما يتذيل العين الترتيب برصيد نقطتين ويفقد حظوظه في التأهل.

وكان العين قد توج بلقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا.

العين
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