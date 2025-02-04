ضربة موجعة لريال مدريد.. إصابة جديدة لديفيد ألابا

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 12:12

كتب : FilGoal

إصابة دافيد ألابا

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم دفاعه ديفيد ألابا.

الدولي النمساوي عاد للمشاركة في المباريات قبل أسابيع قليلة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب لنحو عام.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها لاعبنا ديفيد ألابا أثبتت إصابته في العضلة الضامة لساقه اليسرى".

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وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب ألابا عن الملاعب.

لكن الصحافة الإسبانية توقعت غياب المدافع النمساوي لنحو 20 يوما.

وهو ما ينطبق أيضا على زميله في الدفاع أنطونيو روديجر.

وبذلك قد يغيبا عن مباريات ريال مدريد المقبلة ضد كل من، ليجانيس في الكأس وأتليتكو مدريد في الدوري ومانشستر سيتي في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وأوساسونا في الدوري.

فيما تحوم الشكوك حول قدرتهما على العودة قبل مواجهات مانشستر سيتي في إياب الملحق وجيرونا في الدوري.

وأصبحت خيارات قلب الدفاع في ريال مدريد تتمثل في راؤول أسينسيو وخيسوس فاليجو.

وشارك روديجر في كل مباريات ريال مدريد الـ34 هذا الموسم، ولم يغب سوى عن لقاء ماينيرا في كأس إسبانيا من أجل الراحة.

فيما عاد ألابا للمشاركة تدريجيا، إذ لعب كبديل في مباراتين بالدوري الإسباني ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، خلال الأسابيع الأخيرة.

ريال مدريد مانشستر سيتي ديفيد ألابا
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