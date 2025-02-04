مدرب المنصورة لـ في الجول: قررت الرحيل عن الفريق.. وقرار من رئيس النادي قبل مواجهة بيراميدز

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 12:11

كتب : رضا السنباطي

علاء نوح مدرب المنصورة

كشف محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة عن قيادة ياسر عبد الواحد المدرب العام للفريق لمباراته ضد بيراميدز المقرر لها مساء اليوم بدلا من علاء نوح.

ويلتقي المنصورة مع بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء في دور الـ 32 من كأس مصر.

وحدثت أزمة بين مجلس إدارة النادي وعلاء نوح مدرب الفريق قبل مواجهة بيراميدز.

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وقال علاء نوح عبر FilGoal.com: "أثناء ذهاب الفريق للقاهرة طلب رئيس النادي سفر عضو المركز الإعلامي مع الفريق فقلت لهم بدلا من من؟ فوصل الأمر إلى طلب عدم سفر المدرب المساعد كريم وجدي وقلت لهم هذا عملي لا بد من سفره وحينها أخبروني بأن وجدي سيخضع للتحقيق بحجة سب الإدارة وعليه العودة لمقر النادي".

وتابع "استفسرت من كريم حول ما إذا كان قد قام بالواقعة ونفى ولكنهم أخبروه بعدم رغبتهم في السفر وعندما علمت ذلك قررت عدم السفر إلى القاهرة وغادرت حافلة الفريق ثم اتجهت للإسكندرية معلنا رحيلي عن الفريق وحينها قرروا سفر كريم وجدي بدلا مني".

وقال محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة لـ FilGoal.com: "ياسر عبد الواحد المدرب العام سيقود المنصورة فنيا اليوم أمام بيراميدز بصفته قائما بأعمال المدير الفني نظرا لغياب المدير الفني علاء نوح وسيجتمع مجلس الإدارة عقب المباراة لاتخاذ القرار بشأن علاء نوح نظرا لغيابه عن المباراة".

المنصورة علاء نوح
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