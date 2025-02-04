روما يعلن ضم لاعب سالزبورج

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 11:56

كتب : FilGoal

لوكاس جورنا دواث

أعلن نادي روما التعاقد مع لوكاس جورنا دواث لاعب سالزبورج.

وحسب التقارير الإخبارية فإن التعاقد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وتبلغ قيمة أحقية الشراء 18 مليون يورو ويتحول البند إلى إجبارية الشراء حال تحقيق شروط معينة.

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وشارك لاعب الوسط مع رد بول سالزبورج في 23 مباراة بواقع 1048 دقيقة وسجل هدف وصنع هدفين آخرين.

ويبلغ جورنا دواث من العمر 21 عاما.

وتعاقد روما أيضا مع أنس صلاح الدين من تيفينتي وديفين رينش من أياكس.

وبالإضافة لذلك ضم الجيالوروسي بييرلويجي جوليني من أتالانتا وفيكتور نيلسون من جالاتا سراي.

ويحتل روما المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة.

وتعادل روما مع خصمه نابولي في المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإيطالي في دربي الشمس.

روما سالزبورج الدوري الإيطالي لوكاس جورنا دواث
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