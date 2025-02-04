رومانو: إيندهوفن يقترب من ضم مالاسيا بعد حل تفاصيل أوقفت إبرام الصفقة

يقترب إيندهوفن من ضم تيريل مالاسيا من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتنتهي فترة الانتقالات الشتوية في الدوري الهولندي مساء اليوم الثلاثاء.

وحسب صحيفة ديلي ميل فإن إيندهوفن اتفق مع مانشستر يونايتد لضم مالاسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأفادت الصحيفة أن اللاعب الهولندي رفض عرضا من بنفيكا مفضلا العودة إلى بلاده.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن الصفقة واجهت بعض المشاكل لإبرامها، إلا أن إيندهوفن في طريقه لحلها وإكمال التعاقد.

وكشف رومانو أن مالاسيا يتواجد في هولندا بالفعل وقريبا ستنتهي الصفقة.

وشارك الظهير الأيسر مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الجاري في 9 مباريات بواقع 360 دقيقة.

وكان مانشستر يونايتد تعاقد مع مالاسيا في صيف 2022 مقابل 15 مليون يورو.

وكان مالاسيا قد أصيب في الركبة أبعدته عن المشاركة مع فريقه لمدة عام ونصف.