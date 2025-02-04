رونالدو: أنا أفضل لاعب في التاريخ..وهذا سبب رحيلي عن ريال مدريد

يرى كريستيانو رونالدو أنه أفضل لاعب في التاريخ والأكثر كمالا، كما شدد النجم البرتغالي على أنه غير مهووس بالوصول للهدف رقم 1000.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر

وقال رونالدو في حوار مع LA SEXTA: "الرحيل عن ريال مدريد؟ لقد أردت خوض مرحلة مختلفة لأنني أردت حافزا مختلفا وبمجرد إخبار رئيس النادي بذلك وافق مباشرة وقبلها كنا في مرحلة التفاوض ولم يتصرف معي بشكل جيد ولكن أنا أتفهم ذلك لأنه دائما ما يفعل ذلك الأمر ولم أستطع العودة لأنني أعطيت كلمتي ليوفنتوس رغم رغبة الرئيس في عودتي عن قراري، أنا أقدر فلورينتينو بيريز كثيرا فهو شخص جيد وكثيرا ما عاملني جيدا وفزنا بأشياء كثيرة معا".

وواصل "إسبانيا بمثابة منزل وفيها كبر أطفالي، وهناك كانت أسعد فتراتي كلاعب كرة قدم وسأظل أحمل ريال مدريد دائما في قلبي، لقد قمت بأشياء لطيفة لن ينساها الناس، الأطفال الصغار يشاهدون ما قدمته على يوتيوب وأنا أسجل وأحتفل".

وأكمل "ماتيو ابني دائما يشاهد يوتيوب ويتابع اللاعبين ويحب جود بيلينجهام وكامافينجا وكيليان مبابي ودائما ما يحاول مضايقتي ويقول إن مبابي أفضل مني".

وتابع "العودة للبرنابيو؟ ربما في يوم ما لا أستبعد ذلك، لقد تركت إرثا هناك وربما أنهي مسيرتي وحينها يمكنني فعل أِشياء لطيفة مع 80 ألف شخصا بالملعب".

واستمر "الناس حاليا تقدر منافستنا مع برشلونة، كنا نعيش أسبوعا من التوتر مع حديث الجماهير والإعلام عن المباراة، ريال مدريد ضد برشلونة وكريستيانو ضد ميسي وبيكي ضد راموس، لقد كانت منافسة رائعة".

وأردف "تركت البرتغال وأنا صغير جدا وشاهدت دول وثقافات مختلفة لذلك الحياة في السعودية لم تكن صعبة بالنسبة لي، أحتاج فقط أن أكون برفقة عائلتي وأن يكون كل شيء بالنسبة لهم من صحة وتعليم ومنزل جيدا، وكرة القدم جزء من حياتي إذا سارت بشكل جيد تكون عائلتي كذلك".

وتابع "عندما اتخذت القرار بالقدوم للسعودية لم أتوقع أن ينمو الدوري بتلك السرعة ولكن كنت أعلم أنه في خلال عام أو عامين سيكون من الدرجة الأولى كما هو حاليا، الناس لديهم الكثير من الآراء ويتحدثون كثيرا وهذا يجعلني أشعر بالحزن لأن الأمر يختلف عندما يتحدث الناس عن السعودية عما يقولونه عن الدوري الأمريكي، ولكن هل الدوري الأمريكي أقل من السعودي؟ بالتأكيد ولكن بعض الناس لا يعرفون ما يتحدثون عنه".

وأضاف "ما زلت أستيقظ وأرغب في التدريب وخوض المباريات كل يوم، ربما أقل بقليل ولكن هذا شغفي وأحب القيام بما أفعله، إنه أمر صعب بالنسبة لي لكنني أذهب، هل تعتقد أنني أذهب لممارسة الرياضة كل يوم بحماس؟ لا ولكن هناك التزام وسأذهب"

وعن المنافسة مع ميسي قال: "لقد شاركنا منصات التتويج لمدة 15 عاما وكانت علاقتنا جيدة، أتذكر أحد المرات ترجمت له حديث باللغة الإنجليزية وكان الأمر مرحا، ودائما ما كان يعاملني بشكل جيد، كان يدافع عن ناديه ومنتخب بلاده وأنا كذلك، كنا نتغذى على بعضنا البعض مثل سينا وبروست.

وشدد "كنت أحب العب في كامب نو، وصافرات الاستهجان كان تشجعني وأحببت تسجيل الأهداف هناك أكثر من سانتياجو برنابيو، وأنا بسبورتنج لشبونة كان برشلونة يريد التعاقد معي ولكن الأمر لم يتم لأنهم أرادوا توقيعي وانضمامي في الموسم التالي ثم جاء مانشستر يونايتد وتعاقد معي مباشرة، وفي رأيي ريال مدريد هو أعظم فريق في العالم".

وواصل "أنا أفضل هداف وأكثر لاعب متكامل، الأفضل في التاريخ؟ أعتقد ذلك لأنني لم أر أي لاعب أفضل مني وأقول ذلك من قلبي".

وعن عدم تتويج فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية قال: "لقد فاجئني الأمر، أعتقد أنه استحق التتويج بها ولكن الأمر لم يفاجئني كثيرا لأنها فقد مصداقيتها، لقد توج بدوري الأبطال وصنع الفارق، لقد شعرت بالإحباط من أجله لأنه استحقها ولكنني شعرت مثله مرتين من قبل ثم تفهمت الأمر، وعندما تفهم الأمور حينها لا تدخل معارك لن تفوز بها".

وأكمل "بيلينجهام أمامه طريق طويل، هو يفكرني بزين الدين زيدان وزيدان كان عبقريا، بيلينجهام يبلغ من العمر 21 عاما ولديه مستقبل كبير وسيكون هذا الفتى نجما".

وعن مستقبله قال: "قد أعتزل اليوم ولن أندم على الإطلاق ولكن سيكون الأمر مؤسفا لأنني لازلت ألعب بشكل جيد وأصنع الفارق ودائما ما أقول لنفسي أنني قادر على صنع الفارق لموسم آخر أو موسمين ولكن أنا أعيش الحاضر ولا أفكر على المدى البعيد حاليا".

وأضاف "لقد تعلمت من كل مدرب خلال مسيرتي ولكن بعضهم كان سيئا جدا وتعاملت مع مدربين لا يعرفون شيئا عن كرة القدم ويعتقدون أنهم الأفضل وقد اعتدت على ذلك ولكنهم بالفعل كانوا سيئين".

وعن إمكانية مشاركته في كأس العالم قال: "لا يزال هناك عام ونصف على كأس العالم وهناك الكثير من الأشياء قبله، أحب التواجد في البطولة ولكن لست مهووسا بذلك".

وأتم "بعض الناس منزعجون من إمكانية وصولي لـ 1000 هدف ولا يقدرون ذلك ويقولون حسنا ربما 85 إضافية ولا أحب ذلك، تلك الأمور يجب أن تأتي بطبيعية إذا سجلت 920 أو 930، أنا أفضل هداف في التاريخ وإذا وصلت إلى الـ 1000 فهذا رائع ولا أعرف ما إذا كنت سأصل إلى ذلك لأنني قد أستيقظ يوما ما ولا أشعر بالدافع للاستمرار".

ووصل رونالدو للهدف رقم 923 في مسيرته الكروية وأصبح على بعد 77 هدفا من الوصول للهدف رقم 1000.