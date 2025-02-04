بي بي سي: فولام في مفاوضات لضم ويليان مرة أخرى

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 11:01

كتب : FilGoal

ويليان

دخل نادي فولام في مفاوضات للتعاقد مع ويليان رغم انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وفسخ البرازيلي عقده مع نادي أولمبياكوس اليوناني وأصبح حرا.

ويحق للنادي التعاقد مع أي لاعب حر خارج فترة القيد.

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وحسب بي بي سي فإن ماركو سيلفا المدير الفني لفولام يرغب في ضم جناح ووافق على عودة ويليان مرة أخرى.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 36 عاما في 11 مباراة مع فريقه وصنع هدفا بدون التسجيل مطلقا.

ولعب ويليان 499 دقيقة فقط مع أولمبياكوس في جميع البطولات.

وانضم ويليان إلى حامل لقب دوري المؤتمرات في 2 سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر.

ورحل ويليان عن صفوف أرسنال نحو كورينثيانز البرازيلي في أغسطس 2021 بعدما فسخ تعاقده مع النادي اللندني.

وبدأ ويليان مسيرته مع فريق كورينثيانز الأول في 2006، قبل أن يشد رحاله نحو أوروبا بالانتقال إلى شاختار دونيتسك الأوكراني في صيف 2007 مقابل 14 مليون يورو.

استمر اللاعب في صفوف الفريق الأوكراني حتى يناير 2013، حين انتقل إلى أنزي الروسي مقابل 35 مليون يورو في يناير 2013، وفي صيف العام ذاته، انتقل إلى تشيلسي مقابل نفس الرقم.

وبعد 7 سنوات بقميص البلوز، ذهب البرازيلي إلى آرسنال في صفقة انتقال حر، وبعد بداية مشرقة بصناعة 3 أهداف في أولى مباريات البريميرليج، انتهى الموسم بتسجيله هدفا وحيدا وصناعته لـ7 أهداف في 37 مباراة.

الدوري الإنجليزي مبيركاتو ويليان فولام أولمبياكوس
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