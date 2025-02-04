هدف الأهلي ينتقل إلى ميدلسبروه

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 10:52

كتب : FilGoal

كليتشي إيهيناتشو

أعلن نادي إشبيلية انتقال مهاجمه النيجيري كيليتشي إيهيناتشو إلى ميدلسبره الإنجليزي.

وأفاد النادي في بيان مقتضب: "إيهيناتشو سينضم لميدلسبره الإنجليزي على سبيل الإعارة".

وكان نادي إشبيلية يسعى لخروج النيجيري كيليتشي إيهيناتشو في سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

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وانضم مهاجم مانشستر سيتي السابق إلى إشبيلية قبل انطلاق الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليستر سيتي.

في مطلع يناير، كشفت صحيفة إكسبريس الإنجليزية عن رغبة إشبيلية في خروج اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار أحقية الشراء في يناير الجاري.

وأشار التقرير إلى وجود اهتمام من أندية يونانية وتركية وأمريكية لضم اللاعب.

كما كشف التقرير عن دخول النادي الأهلي الذي تم وصفه بعملاق مصر في سباق التعاقد مع اللاعب.

ويبلغ المهاجم النيجيري من العمر 28 عاما وسبق له اللعب لأندية مانشستر سيتي وليستر قبل الانضمام إلى إشبيلية.

ولعب إيهيناتشو 9 مباريات مع إشبيلية في الدوري الإسباني بواقع 401 دقيقة ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

لكن في كأس ملك إسبانيا لعب مباراتين وسجل ثلاثة أهداف.

وسجل إيهيناتشو 42 هدفا وصنع 25 آخرين خلال مشواره السابق في الدوري الإنجليزي بقميصي مانشستر سيتي وليستر.

وعلى المستوى الدولي لعب إيهيناتشو 55 مباراة دولية بقميص نيجيريا ونجح في تسجيل 15 هدفا.

كيليتشي إيهيناتشو إشبيلية ميدلزبره ميدلسبره الأهلي
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