مواعيد مباريات الثلاثاء 4 فبراير - كأس مصر.. ودوري أبطال آسيا

الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 10:24

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف فخر الدين بن يوسف ضد بلاك بولز

تختتم اليوم مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4 فبراير والقنوات الناقلة.

كأس مصر

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المصري × وادي دجلة.. 2:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

بيراميدز × المنصورة.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال آسيا للنخبة

الغرافة × باختاكور.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

الهلال × برسبوليس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

كأس ملك إسبانيا

أتليتكو مدريد × خيتافي.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.

كأس إيطاليا

أتالانتا × بولونيا.. 10:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

كأس ألمانيا

شتوتجارت × أوجسبورج.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 2.

كأس فرنسا

تروا × بريست.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ليل × دانكيرك.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

لو مان × باريس سان جيرمان.. 10:10 مساء - بي إن سبورتس 8.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كأس مصر كأس ملك إسبانيا دوري أبطال آسيا كأس إيطاليا كأس فرنسا كأس ألمانيا مواعيد مباريات الثلاثاء
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