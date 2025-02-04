مواعيد مباريات الثلاثاء 4 فبراير - كأس مصر.. ودوري أبطال آسيا
الثلاثاء، 04 فبراير 2025 - 10:24
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4 فبراير والقنوات الناقلة.
كأس مصر
المصري × وادي دجلة.. 2:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.
بيراميدز × المنصورة.. 5:30 مساء - أون تايم سبورتس.
دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة × باختاكور.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
الهلال × برسبوليس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
كأس ملك إسبانيا
أتليتكو مدريد × خيتافي.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.
كأس إيطاليا
أتالانتا × بولونيا.. 10:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
كأس ألمانيا
شتوتجارت × أوجسبورج.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 2.
كأس فرنسا
تروا × بريست.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ليل × دانكيرك.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
لو مان × باريس سان جيرمان.. 10:10 مساء - بي إن سبورتس 8.
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