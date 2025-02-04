إسماعيل بن ناصر إلى مارسيليا.. وصفقة في اللحظات الأخيرة لميلان

أعلن أولمبيك مارسيليا عن تعاقده مع الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان.

وذكرت إذاعة راديو مونت كارلو أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو مع وجود بند يتيح لمارسيليا أحقية الشراء مقابل 12 مليون يورو.

على الجانب الآخر أعلن ميلان انتقال لاعبه نوا أوكافور على سبيل الإعارة إلى نابولي.

كما أعلن عن تعاقده مع الفرنسي وارين بوندو قادما من مونزا.

الدولي الجزائري صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان في 2019 قادما من إمبولي.

ولعب بن ناصر حتى الآن 8 مباريات منذ بداية الموسم مع ميلان وخلالها صنع هدفا ولم يسجل.

وعاد بن ناصر من إصابة طويلة في الركبة.

نجم الدوري الإيطالي توج مع ميلان بلقبي كأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي.

ويحتل مارسيليا حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة وبفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.