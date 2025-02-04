بعد شكوى ريال مدريد.. الاتحاد الإسباني يدعم حكام الدوري

شدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم على دعمه لحكام الدوري الإسباني بعد بيان ريال مدريد.

وأكد الاتحاد في بيانه على التزامه بمحاولة تحسين هيكل التحكيم في الدوري.

وجاء بيان الاتحاد الإسباني كالتالي:

يؤكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم التزامه بالشفافية والنزاهة والتحسين المستمر لآليات التحكيم، والتي تعد ركائز أساسية لضمان تطوير ونزاهة مسابقاتنا.

ونحن نأسف بشدة لنبرة وخطورة الاتهامات التي تثير تساؤلات حول نزاهة هيئات التحكيم وسير عمل المنافسة ككل. نحن ندرك أنه في عملية تطوير كرة القدم الاحترافية، قد تكون هناك اختلافات فيما يتعلق بقرارات معينة، لكننا نثق في أن جميع الأطراف سوف تتصرف بالمسؤولية والاحترام الذي يتطلبه أعلى مستوى في رياضتنا.

وفي هذا الصدد، نود أن نعرب عن احترامنا وتقديرنا المطلق لجميع حكامنا، الذين يؤدون عملهم باحترافية ودقة وتحت التقييم المستمر. إن مهمة التحكيم بطبيعتها تخضع للمراجعة والتحليل، ولكن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى اتهامات عامة تشكك في نزاهتها، لأن هذا لا يؤثر فقط على الحكام أنفسهم، بل يؤدي أيضًا إلى تآكل مصداقية كرة القدم.

ومن المهم أن نفكر في عواقب هذا النوع من التشكيك المنهجي في التحكيم. إن نزع الشرعية بشكل مستمر عن عمل التحكيم خارج القنوات المعمول بها يخلق مناخًا من عدم الثقة لا يعود بالنفع على كرة القدم الإسبانية ولا على مسابقاتها. إن النقد البناء مرحب به دائمًا وهو ضروري للتحسين المستمر، ولكن يجب أن يتم ذلك ضمن الأطر المعمول بها وباحترام المطلوب من جميع الأطراف التي تشكل رياضتنا.

ينغمس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في عملية التحديث والتحسين الهيكلي في جميع مجالات التحكيم، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وبدعم من الهيئات المختصة في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، فإن الهدف في هذه المرحلة الجديدة من الحوار والعمل المشترك هو المضي قدمًا بدعم من جميع اللاعبين في كرة القدم الإسبانية. وفي هذا الصدد، هناك منتديات ولقاءات، مثل اللقاء الذي سيعقد هذا الأسبوع مع كافة الأندية المحترفة، حيث يستطيع الجميع التعبير عن أنفسهم والمساهمة في تحسين هذه الرياضة.

ونؤكد مجدداً التزامنا بالشفافية والتحسين المستمر لمسابقاتنا، ونحن على ثقة من أن تعاون الأندية، بروح بناءة وفي الإطار التنظيمي، سيساهم في تعزيز كرة القدم الإسبانية بشكل أكبر.

وتقدم نادي ريال مدريد بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مواجهة فريق أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد أمام إسبانيول بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وجاء بيان ريال مدريد كالآتي: "تم التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة بسبب الأخطاء التحكيمية الجسيمة في مواجهة إسبانيول بالدوري".

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق قد تحدث عن أخطاء التحكيم في المواجهة بمؤتمر صحفي عقب اللقاء.

وشدد أنشيلوتي وقتها أن قرار الحكم بعدم طرد لاعب إسبانيول لا يمكن تفسيره بعد التدخل على كيليان مبابي.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام فريق أتليتكو مدريد يوم السبت المقبل.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الصدارة.