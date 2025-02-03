"بلون البحر".. المصري يعلن قميصه الثالث

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 23:33

كتب : FilGoal

قميص المصري الثالث

أعلن النادي المصري قميصه الثالث للموسم الحالي 2024/2025.

وجاء القميص من إنتاج شركة بوما باللون السماوي للموسم الثالي على التوالي.

وجاء الإعلان عن القميص بمقطع فيديو تحت عنوان "بألوان البحر والقناة تصميم يجسد روح بورسعيد".

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ويلعب المصري بقميصه الأساسي خلال الموسم الحالي باللون اللأبيض والأخضر كقميص ثاني.

ويستعد المصري لمواجهة وادي دجلة غدا الثلاثاء في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويحتل المصري حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الرابع المؤهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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