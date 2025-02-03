شاهندة المغربي حكما لمواجهة بيراميدز ضد المنصورة في كأس مصر
الإثنين، 03 فبراير 2025 - 23:22
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم آخر مواجهتين في دور الـ 32 من كأس مصر.
وتدير شاهندة المغربي مواجهة بيراميدز ضد المنصورة في دور الـ 32 من المسابقة.
ويقام اللقاء على استاد الدفاع الجوي في الخامسة والنصف مساء غدا الثلاثاء.
وجاء طاقم تحكيم المباراة كالآتي:
حكم ساحة: شاهندة المغربي
حكم مساعد 1: أحمد الفار
حكم مساعد 2: أحمد زغلول
حكم رابع: نورا سمير
مراقب المباراة: أشرف السعيد خلف
مقيم الحكام: حسن عبد الله
وسبق وأن أدارت شاهندة المغربي مواجهة من قبل لبيراميدز لكن في مسابقة الدوري الموسم الماضي.
وأدارت شاهندة المغربي مواجهة بيراميدز ضد الداخلية في الجولة 33 من الدولي وانتهت بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل.
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