وكيل عطية الله يكشف موعد عودته من الإصابة.. وموقفه من الاستمرار مع الأهلي

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 22:56

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله لاعب الأهلي

كشف محسن المعادي وكيل أعمال المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي عن موعد عودته من الإصابة.

وقال المعادي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "يحيى عطية الله سيتدرب بشكل فردي بعد أسبوع، وأمامه من 3 أسابيع إلى شهر للعودة للتدريبات الجماعية مع الأهلي والمشاركة في المباريات".

وأضاف "إدارة الأهلي تتواصل بشكل مباشر مع نادي سوتشي الروسي بشأن عطية الله، والأهلي له الأولوية في شراء عقده".

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وأكمل "لا أعرف إذا كان الأهلي طلب تفعيل بند شراء يحيى عطية الله أم لا".

وأتم تصريحاته "يحيى عطية الله سعيد بوجود بنشرقي وأشرف داري ورضا سليم في الأهلي، وهذا الأمر يجعله سعيدا مع الفريق".

وتعرض يحيى عطية الله للإصابة بكسر في عظام الوجه خلال مباراة سموحة في الدوري وأجرى جراحة في الوجه.

وانضم الظهير الأيسر المغربي لصفوف الأهلي قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

الأهلي يحيى عطية الله
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