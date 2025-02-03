كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل في موعد مواجهة سيدات الزمالك ضد الأهلي
الإثنين، 03 فبراير 2025 - 22:54
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تعديل موعد مواجهة سيدات الزمالك ضد الأهلي في الدوري.
ومن المقرر إقامة مواجهة سيدات الزمالك أمام الأهلي يوم السبت 8 فبراير المقبل.
وكشف الاتحاد المصري عن إقامة اللقاء في تمام الرابعة عصرا بدلا من الخامسة مساء على صالة الزمالك.
وأشار بيان الاتحاد المصري إلى تعديل موعد انطلاق المباراة بسبب البث التليفزيوني.
وكان الزمالك قد تغلب على الأهلي في الدور الأول برميات الترجيح عقب التعادل في الوقت الأصلي.
بينما نجح الأهلي في إقصاء الزمالك من ربع نهائي بطولة كأس مصر لسيدات كرة اليد.
وتعتبر تلك المواجهة ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري السيدات.
وتتأهل أول 4 فرق من تلك المرحلة إلى الدور النهائي للمنافسة على لقب الدوري.
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