دوري المحترفين - الترسانة يقيل أحمد كشري.. والكشف عن بديله

أعلن نادي الترسانة عن إقالة أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني للفريق بعد الهزيمة من منتخب السويس بهدفين مقابل هدف في الجولة 20 لدوري المحترفين.

واتفق النادي مع أحمد عبد المقصود لتولي القيادة الفنية.

وجاء الجهاز الفني كالتالي:

هشام علي - المدرب العام

مصطفى محمود - مدرب ومخطط أحمال

محمود شاكر عبد الفتاح - مدرب مساعد

محمد نسيم - مدرب حراس المرمى

وكان كشري مدرب إنبي وأسوان والداخلية السابق، قد تولى قيادة الترسانة خلفا لجمعة مشهور الذي استقال عقب خسارة الشواكيش من طنطا بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وسبق لعبد المقصود قيادة منتخب السويس من بداية دوري المحترفين.

وعمل أحمد عبد المقصود ضمن الجهاز الفني للزمالك من قبل، كما تولى منصب المدير العام في البنك الأهلي.

وعاد عبد المقصود إلى نادي الزمالك مرة أخرى خلال الموسم قبل الماضي رفقة أسامة نبيه الذي تولى القيادة مؤقتا بعد رحيل جوسفالدو فيريرا للمرة الأولى هذا الموسم.

وبعد رحيل فيريرا بشكل نهائي، تولى عبد المقصود قيادة الزمالك مؤقتا قبل وصول المدرب الحالي خوان كارلوس أوسوريو.

ويحتل الترسانة المركز السادس برصيد 29 نقطة من 20 مباراة، بفارق 5 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية الخامس، و11 نقطة عن وادي دجلة المتصدر.