رونالدو يسجل ثنائية ويقود النصر لفوز كبير على الوصل

فاز النصر السعودي على الوصل الإماراتي بأربعة أهداف دون مقابل بمباراة أقيمت على ملعب مرسول بارك في الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا.

الفوز رفع رصيد النصر للنقطة 16 في المركو الثالث بفارق 3 نقاط عن أهلي جدة صاحب الصدارة.، بينما توقف الوصل عند النقطة 11 في المركز الخامس.

وشهدت المباراة تسجيل كريستيانو رونالدو لهدفين ليصل إلى الهدف رقم 923 خلال مسيرته الكروية ويكون على بعد 77 هدفا من الوصول للهدف رقم 1000.

تقدم النصر بالهدف الأول عن طريق علي الحسن في الدقيقة 25 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وسجل رونالدو الهدف الثالث برأسية رائعة في الدقيقة 75 مستغلا عرضية من ساديو ماني.

وأنهى محمد الفتيل رباعية النصر في الدقيقة 88 بعد تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش.

وسيلعب النصر مباراته الأخيرة بالدور الأول من البطولة ضد بيرسوبوليس الإيراني يوم الإثنين 17 فبراير.