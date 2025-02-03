مدير الشحانية يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لضم الحسن كوروما

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

الحسن كوروما

كشف حسين جلال مدير فريق الشحانية القطري عن مستجدات مفاوضات الزمالك لضم السيراليوني الحسن كوروما.

وقال جلال في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "هناك مفاوضات شبه نهائية بيننا وبين الزمالك بشأن الحسن كوروما".

وأضاف "إن تم انتقاله سيكون على سبيل الإعارة مع حق الشراء".

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وأوضح "إدارة الكرة هي من تتواصل معنا بشكل مباشر لحسم الصفقة".

وعلم FilGoal.com أن الزمالك توصل لاتفاق مع النادي القطري لضم مهاجم منتخب سيراليون الحسن كوروما على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وذلك بعد اقتناع إدارة الزمالك بمستوى المهاجم السيراليوني وعرضه على كريستيان جروس المدير الفني للفريق,

وإن تمم الزمالك الصفقة بشكل رسمي ستصبح الثالثة للأبيض في الانتقالات الشتوية الجارية بعد أحمد حسام مدافع الجونة، ومحمود جهاد لاعب وسط فاركو.

ولعب الحسن كوروما مع فريقه في الدوري القطري هذا الموسم 14 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما انضم لصفوف فريقه قادما من ريال لنينسي الإسباني في عام 2023.

وبشكل عام لعب مع الشحانية القطري 32 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

الحسن كوروما الشحانية الزمالك الدوري المصري
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