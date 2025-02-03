المدة والسعة وحق الانتفاع.. في الجول يكشف تفاصيل مشروع استاد الأهلي

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن التصميم النهائي للاستاد الجديد يوم 14 فبراير المقبل.

ويكشف لكم FilGoal.com تفاصيل المشروع التي جاءت على النحو التالي:

- التصميم نفذته شركة أمريكية.

- عملية الإنشاء ستتم من خلال تحالف شركات مصرية وإماراتية وستستغرق 4 سنوات.

- سعة الاستاد الجديد 42 ألف متفرج.

- ستحصل الجهات الممولة والمنفذة على حق الانتفاع لـ 25 عاما قبل انتقال الملكية بالكامل إلى الأهلي.

- المشروع يشمل مدينة رياضية تضم متحفا ومستشفى وجامعة ومراكز تسوق وخدمات تجارية.

وتقام احتفالية في معبد حتشبسوت بمحافظة الأقصر يوم 14 فبراير 2025 تشهد الكشف عن تصميم الاستاد.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي، ستقام الاحتفالية بحضور مجلس إدارة الأهلي ومجلس إدارة شركة القلعة الحمراء ومجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاتي في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 24 نقطة، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تأهله بالمركز الثاني رفقة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وينتظر الأهلي مواجهة الترجي التونسي والجيش الملكي المغربي والهلال السوداني.