أس: خطاب عاصف وقرارات فورية.. إيقاف حكمي مباراة ريال مدريد وإسبانيول

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 22:08

كتب : FilGoal

هدف ريال مدريد الثاني في برشلونة - رودريجو

تواصل أزمة التحكيم في مباراة ريال مدريد وإسبانيول في التفاقم.

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية فإن اللجنة الفنية للحكام قد اجتمعت صباح اليوم الإثنين بجميع حكام الدرجة الأولى والثانية.

وقرر لويس ميدينا كانتاليخو رئيس اللجنة معاقبة 12 حكما من الدرجتين، على رأسهم مونيز رويز حكم مباراة مدريد وإسبانيول، وإجلسياس فيانويفا حكم تقنية الفيديو.

ووجه كانتاليخو خطابا حاد اللهجة ضد أخطاء الحكام خلال الجولة الماضية.

وتقدم نادي ريال مدريد بشكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مواجهة فريق أمام إسبانيول في الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد أمام إسبانيول بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وجاء بيان ريال مدريد كالآتي: "تم التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة بسبب الأخطاء التحكيمية الجسيمة في مواجهة إسبانيول بالدوري".

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق قد تحدث عن أخطاء التحكيم في المواجهة بمؤتمر صحفي عقب اللقاء.

وشدد أنشيلوتي وقتها أن قرار الحكم بعدم طرد لاعب إسبانيول لا يمكن تفسيره بعد التدخل على كيليان مبابي.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة أمام فريق أتليتكو مدريد يوم السبت المقبل.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الصدارة.

ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني
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