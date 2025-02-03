موعد الكشف عن التصميم النهائي لـ استاد الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن موعد الكشف عن التصميم النهائي لاستاد النادي.

وتقام احتفالية في معبد حتشبسوت بمحافظة الأقصر يوم 14 فبراير 2025 تشهد الكشف عن تصميم الاستاد.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي، ستقام الاحتفالية بحضور مجلس إدارة الأهلي ومجلس إدارة شركة القلعة الحمراء ومجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاتي في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 24 نقطة، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تأهله بالمركز الثاني رفقة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وينتظر الأهلي مواجهة الترجي التونسي والجيش الملكي المغربي والهلال السوداني.