بنفيكا يستعير بيلوتي من كومو
الإثنين، 03 فبراير 2025 - 21:26
كتب : FilGoal
أعلن نادي بنفيكا تعاقده مع أندريا بيلوتي قادما من كومو الإيطالي.
أندريا بيلوتي
النادي : كومو
وسيلعب بيلوتي مع بنفيكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وحصل المهاجم الإيطالي على رقم 19 مع بنفيكا.
وانضم بيلوتي لكومو قادما من روما في بداية الموسم الحالي.
وشارك بيلوتي مع كومو في 19 مباراة وخلالها سجل هدفين.
وسبق لصاحب الـ 31 عاما في 44 مباراة سابقة بقميص منتخب إيطاليا الأول وخلالها سجل 12 هدفا وصنع 7 آخرين.
وتوج بيلوتي مع إيطاليا بلقب يورو 2021.
الفترة الأفضل في مسيرة بيلوتي كانت برفقة تورينو الذي لعب بقميصه 251 مباراة وتمكن من تسجيل 113 هدفا.
ويحتل بنفيكا حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 44 نقطة وبفارق 6 نقاط عن سبورتنج لشبونة صاحب الصدارة.
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