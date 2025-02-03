الولاية الثانية.. غزل المحلة يعلن تولي بابافاسيليو قيادة الفريق

أعلن نادي غزل المحلة تولي نيكوديموس بابافاسيليو مهمة المدير الفني للفريق خلفا لشوقي غريب.

وأعلن المحلة صباح اليوم الإثنين إقالة شوقي غريب وجهازه المعاون.

وكان FilGoal.com قد كشف عن توصل غزل المحلة لاتفاق لتولي بابافاسيليو قيادة الفريق.

وتعتبر تلك هي الولاية الثانية لبابافاسيليو مع غزل المحلة إذ تولى قيادة الفريق من سبتمبر 2022 إلى يناير 2023.

ويعاني غزل المحلة من سلسلة نتائج سلبية تعرض لها مؤخرا أثرت على ترتيبه في الدوري المصري.

وتعرض زعيم الفلاحين لـ 5 هزائم متتالية في الدوري آخرها ضد فاركو بنتيجة 3-2 في الجولة 11.

وقاد شوقي غريب الفريق في 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر 5 بجميع المسابقات.

وبدأ بابافسيليو الموسم في قيادة الاتحاد السكندري لكنه رحل بسبب سوء النتائج، وسبق أن قاد زعيم الفلاحين من قبل في الموسم قبل الماضي.

ودرب الفريق آنذاك في 12 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 4، وقاد أيضا فرق وادي دجلة والبنك الأهلي.

ويحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن المركز الأخير.