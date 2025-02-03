دلفي يعلن انتقال لاعبه مصطفى الدكش إلى الأهلي

أعلن نادي دلفي انتقال لاعبه مصطفى الدكش إلى الأهلي على سبيل الإعارة.

ويبلغ من العمر مصطفى الدكش 18 عاما ويشارك مع الفريق الأول.

ويشارك مصطفى الدكش في مركز قلب الدفاع.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "اللاعب يمتلك موهبة جيدة وقضى فترة معايشة في الأهلي وأقنع المسؤولين قبل أن يتم الموافقة على استعارته".

وأكمل "وفي حالة ظهور اللاعب بشكل مميز مع فريق الشباب في الأهلي سيتم التعاقد معه بشكل نهائي".

ويرعى الأهلي نادي دلفي الذي يشارك في دوري القسم الثاني ب، ويتولى تدريبه ربيع ياسين نجم الأحمر السابق.