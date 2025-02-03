راديو مونت كارلو: مارسيليا يتفق مع ميلان على ضم بن ناصر

الإثنين، 03 فبراير 2025 - 20:30

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان ونابولي

توصل أولمبيك مارسيليا لاتفاق مع ميلان للتعاقد مع لاعبه إسماعيل بن ناصر وفقا لإذاعة راديو مونت كارلو.

وأشارت مونت كارلو إلى أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو مع وجود بند يتيح لمارسيليا أحقية الشراء مقابل 12 مليون يورو.

ويتم العمل على إتمام الصفقة حاليا قبل نهاية فترة الانتقالات والتي تنتهي مساء اليوم.

أخبار متعلقة:
مارسيليا يحاول ضم بن ناصر في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات مارسيليا يضم الجزائري أمين جويري لتعويض مرموش.. فرانكفورت يقترب من الاتفاق مع مارسيليا بشأن واهي لتعويض مرموش.. فرانكفورت يستهدف مهاجم مارسيليا

الدولي الجزائري صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان في 2019 قادما من إمبولي.

ولعب بن ناصر حتى الآن 8 مباريات منذ بداية الموسم مع ميلان وخلالها صنع هدفا ولم يسجل.

وعاد بن ناصر من إصابة طويلة في الركبة.

نجم الدوري الإيطالي توج مع ميلان بلقبي كأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي.

ويحتل مارسيليا حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة وبفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.

إسماعيل بن ناصر ميلان أولمبيك مارسيلياد
نرشح لكم
بالنيران الصديقة.. تشيلسي يجتاز عقبة وست هام أس: خطاب عاصف وقرارات فورية.. إيقاف حكمي مباراة ريال مدريد وإسبانيول وكيله: مونبيلييه رفض عرض الأهلي لضم التعمري بـ6 ملايين يورو.. وقد يشارك معه في المونديال بنفيكا يستعير بيلوتي من كومو تقرير: إصابة ليساندرو مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي موناكو يعلن ضم المعتصم المصراتي القادم من بطل مصر وإفريقيا.. إنترسيتي الإسباني يضم موديست ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية ضد تحكيم مواجهة إسبانيول
أخر الأخبار
بالنيران الصديقة.. تشيلسي يجتاز عقبة وست هام 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد شكوى ريال مدريد.. الاتحاد الإسباني يدعم حكام الدوري 53 دقيقة | الدوري الإسباني
تطورات صفقة مانشستر سيتي.. وفائدة ضخمة لـ برشلونة ساعة | الدوري المصري
"بلون البحر".. المصري يعلن قميصه الثالث ساعة | الدوري المصري
شاهندة المغربي حكما لمواجهة بيراميدز ضد المنصورة في كأس مصر ساعة | الدوري المصري
وكيل عطية الله يكشف موعد عودته من الإصابة.. وموقفه من الاستمرار مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل في موعد مواجهة سيدات الزمالك ضد الأهلي 2 ساعة | رياضة نسائية
دوري المحترفين - الترسانة يقيل أحمد كشري.. والكشف عن بديله 2 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة العرض الخرافي لضم موسى التعمري 2 رابطة الأندية تقرر إيقاف ثلاثي بيراميدز وغرامة مالية على الأهلي 3 خبر في الجول - معلول وبنشرقي يتواجدان في الأهلي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت 4 تمهيدا للتوقيع مع الأهلي.. بنشرقي يصل مصر