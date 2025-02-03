راديو مونت كارلو: مارسيليا يتفق مع ميلان على ضم بن ناصر

توصل أولمبيك مارسيليا لاتفاق مع ميلان للتعاقد مع لاعبه إسماعيل بن ناصر وفقا لإذاعة راديو مونت كارلو.

وأشارت مونت كارلو إلى أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو مع وجود بند يتيح لمارسيليا أحقية الشراء مقابل 12 مليون يورو.

ويتم العمل على إتمام الصفقة حاليا قبل نهاية فترة الانتقالات والتي تنتهي مساء اليوم.

الدولي الجزائري صاحب الـ 27 عاما انضم لميلان في 2019 قادما من إمبولي.

ولعب بن ناصر حتى الآن 8 مباريات منذ بداية الموسم مع ميلان وخلالها صنع هدفا ولم يسجل.

وعاد بن ناصر من إصابة طويلة في الركبة.

نجم الدوري الإيطالي توج مع ميلان بلقبي كأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي.

ويحتل مارسيليا حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة وبفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.